مجلس توازن الإماراتي يشتري حصة 50% في في.آر تكنولوجيز الروسية

2019/11/19 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي (توازن) وشركة في.آر تكنولوجيز الروسية إن المجلس المختص بقطاعي الدفاع والأمن في الإمارات سيشتري حصة 50 بالمئة في في.آر تكنولوجيز وهي وحدة تابعة لشركة راشن هليكوبترز.

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