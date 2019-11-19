2019/11/19 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية يوم الثلاثاء الانباء التي تحدثت عن توقيف مديرها العام الحالي منذر عبد الامير اسد ومدير عام الجمارك سابقا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم انه "لا صحة للأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات والوكالات المغرضة عن " توقيف منذر اسد في دبي ".

واضافت، ان "أسد لم يغادر البلد ويزاول عمله بالهيئة بشكل يومي ويحتفظ بحقه القانوني بالرد على كل من روج لهذه الاشاعة او تسبب في بثها ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية تصدر توضيحا بشأن توقيف مديرها العام في دبي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية تصدر توضيحا بشأن توقيف مديرها العام في دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).