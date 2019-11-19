الشرطة الاتحادية تلقي القبض على خاطف طفل في بغداد بعد ساعة من اختطافه

2019/11/19 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط ،اليوم الثلاثاء، القاء القبض على خاطف طفل في بغداد بعد ساعة من اختطافه.

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