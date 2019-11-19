الكعبي يترأس اجتماعا للجنة المالية لبحث قانون التقاعد

2019/11/19 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة المالية النيابية.

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