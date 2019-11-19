2019/11/19 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة النزاهة في ذي قار: احالة مدير بلدية الناصرية الى محكمة الموضوع وفق المادة 331 من قانون العقوبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة في ذي قار: احالة مدير بلدية الناصرية الى محكمة الموضوع وفق المادة 331 من قانون العقوبات) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة في ذي قار: احالة مدير بلدية الناصرية الى محكمة الموضوع وفق المادة 331 من قانون العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).