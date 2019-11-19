مجلس الأمن يناقش اعتراف واشنطن بشرعية المستوطنات الإسرائيلية

2019/11/19 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبحث مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء، إعلان واشنطن مؤخرا “شرعية” المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة في فلسطين.

ودعا مندوبوا عدد من الدول في مجلس الأمن إلى النظر في قرار الولايات المتحدة دون تحيز، واعتماد الأسس القانونية في النظر الى المسألة، ووضع حد للأزمة المستمرة بالضفة الغربية، ورسم خارطة طريق لإنهاء الصراع.

وتأتي جلسة يوم غد على خلفية إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي.

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