القبض على شخص سرق 100 الف دولار في بغداد

2019/11/19 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم اعترف بقيامه بسرقة 100 ألف دولار من منزل في منطقة البياع جنوب غربي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "مفارز مكتب البياع، تمكنت وبعد جمع المعلومات والتحري، من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (مئة ألف دولار أميركي) من داخل دار في منطقة البياع وبعد التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بجريمة السرقة".

وأشارت المديرية، إلى أن "الأوراق التحقيقية للمتهم عرضت على القاضي المختص، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (٤٤٦.ق.ع) واتخذت كافة الإجراءات القانونية بحقه بصدد القضية".

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