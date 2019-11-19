تعرف على تشكيلة المنتخب الوطني امام البحرين

2019/11/19 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن تشكيلة اسود الرافدين التي ستواجه، اليوم الثلاثاء، المنتخب البحريني ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأي العالم وكأس اسيا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي، محمد حميد في حراسة المرمى، وريبين سولاقا واحمد ابراهيم وسعط ناطق لقلب الدفاع، في حين سيلعب ضرغام اسماعيل في مركز دفاع اليسار وعلاء مهاوي كمدافع يمين، وفي خط الوسط سيلعب امجد عطوان وبشار رسن و همام طارق وابراهيم بايش، بينما سيلعب مهند علي وحيدا في خط الهجوم.

ويسعى المنتخب الوطني لخطف النقاط الثلاث من البحرين والابتعاد في صدارة المجموعة عن منافسيه، وخطف بطاقة التأهل.

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