بالوثيقة.. رسميا شكوى ضد عبدالمهدي تصل إلى الحكومة الفرنسية والادعاء العام

2019/11/19 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عدد من الصحفيين والناشطين، شكوى ضد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى رئيس الحكومة ووزارة العدل والادعاء العام الفرنسي باعتبار عبد المهدي مقيم منذ نحو 30 عاما في فرنسا وبالتالي تنطبق عليها قوانينها وذلك بعد الانتهاكات التي وقعت ضد المتظاهرين ومقتل 300 متظاهر وإصابة 16 الف أخرين.قدمنا شكوى ضد رئيس الوزراء […]

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