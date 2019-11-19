الشرطة الاتحادية تلقي القبض على خاطف طفل في بغداد بعد ساعة من اختطافه

2019/11/19 | 14:46

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية، اللواء الركن جعفر البطاط، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، تمكن قطاعات الفرقة الأولى من تحرير طفل مخطوف يبلغ من العمر 11 عاماً بعد ساعة من اختطافه قرب ساحة عقبة بن نافع في منطقة الكرادة.

وذكر المكتب الإعلامي لقيادة قوات الشرطة الاتحادية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العملية جاءت بعد حصول إبلاغ من والدة الطفل، لإحدى سيطرات الفوج الأول اللواء الثالث، بخطف ابنها".





وأضاف البيان، أنه "على الفور تم نصب سيطرات وتفتيش للمنطقة، بتفعيل الجهد الاستخباري، أسفرت عن تحرير المخطوف وإلقاء القبض على الخاطف".

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت شرطة محافظة ديالى، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، إلقاء القبض على تسعة مطلوبين وضبطت عجلة محملة بمادة بيض المائدة، غير معروفة المنشأ.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى، العقيد نهاد محمد، في بيان تلقته (بغداد الي

بغداد اليوم- بغداد

قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة، حكماً على المتهم الذي أطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان &qu

بغداد اليوم-الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، قيامها باختراق وتفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة ارهابيين في محافظة الانبار.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز ال

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