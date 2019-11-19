هيئة النزاهة: صدور أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط

2019/11/19 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر استقدام بحق رئيس واعضاء مجلس محافظة واسط كافة استناداً الى احكام قانون العقوبات.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة الى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدام بحق رئيس واعضاء المجلس على خلفية قضية صرف كميات من الوقود وصيانة سيارات تابعة للمجلس خلافاً للقانون.

يُشار إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وهدر في المال العامِّ.

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