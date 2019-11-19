عون: الحكومة ستضم سياسيين وتكنوقراط وممثلين عن الحراك

2019/11/19 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية بالبلاد، ووزراء تكنوقراط إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي.

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