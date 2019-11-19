الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية تنفي توقيف مديرها العام

2019/11/19 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

نفت الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية، اليوم الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن توقيف مديرها العام الحالي "منذر عبد الامير اسد" ومدير عام

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