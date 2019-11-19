تأجيل النظر في قضية محافظ بابل إلى يوم الأحد المقبل

2019/11/19 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مصدر مطلع، أن القضاء قرر تأجيل النظر في قضية محافظ بابل كرار العبادي إلى يوم الأحد المقبل.

وقال المصدر، إن القضاء في بابل اتخذ قرار التأجيل بسبب عدم حضور العبادي الى المحكمة، مبينا ان القضاء أكد على قيادة الشرطة من اجل تكثيف جهودها لإلقاء القبض على المحافظ كمتهم مطلوب للعدالة.

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