أسعار الذهب مستقرة مع استمرار الشكوك بشأن اتفاق تجارة أمريكي صيني

2019/11/19 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر الذهب يوم الثلاثاء، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذي تأثر فيه الإقبال على المخاطرة سلبا بفعل شكوك بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والص

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