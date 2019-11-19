2019/11/19 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، المنتخب الوطني على إكمال الإستعدادات لمباراة اليوم، داعيا اياه الى تركيز الجهود على المباراة.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى مكالمة هاتفية مع وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، في بداية الجلسة الإعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثا"، مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء تحدث مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود والمدير الإداري باسل كوركيس والكابتن علاء عبدالزهرة".

ووجه عبد المهدي "التحية بإسمه ونيابة عن مجلس الوزراء، لجميع اعضاء الوفد واللاعبين، وحثهم على إكمال الإستعدادات لمباراة اليوم وتحقيق الفوز في مباراته مع نظيره البحريني"، مخاطبهم بالقول "إنكم ترفعون علم العراق ورؤوس العراقيين والشعب كله معكم وننتظر منكم الأخبار السارة والفوز وادخال الفرحة لقلوب العراقيين في هذه المباراة مجددا".

ودعا عبد المهدي الى "تركيز الجهود على المباراة"، واعدا بـ"توفير الدعم اللازم للمنتخب وتلبية جميع متطلباته الأخرى ".





من جانبه، أعرب "رئيس الاتحاد وكابتن المنتخب عن بالغ الشكر لتواصل رئيس مجلس الوزراء معهم ومتابعته وإطمئنانه على إستعدادهم للمباريات"، مؤكدين "الإصرار على تحقيق الفوز في مباراة اليوم وتحقيق أفضل النتائج ضمن هذه المنافسة المهمة على الصعيدين الآسيوي والعالمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يحث المنتخب الوطني على إكمال الإستعدادات لمباراة اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يحث المنتخب الوطني على إكمال الإستعدادات لمباراة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).