عبد المهدي يهاتف وفد المنتخب الوطني قبل لقاء البحرين

2019/11/19 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، مكالمة هاتفية مع وفد المنتخب الوطني لكرة القدم ، في بداية الجلسة الإعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء .

وتحدث عبد المهدي مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود والمدير الإداري باسل كوركيس والكابتن علاء عبدالزهرة ، ووجه التحية ، باسمه ونيابة عن مجلس الوزراء ، لجميع اعضاء الوفد واللاعبين ، وحثهم على إكمال الاستعدادات لمباراة اليوم وتحقيق الفوز في مباراته مع نظيره البحريني.

وقال عبد المهدي خلال الاتصال "انكم ترفعون علم العراق ورؤوس العراقيين والشعب كله معكم وننتظر منكم الأخبار السارة والفوز وادخال الفرحة لقلوب العراقيين في هذه المباراة مجددا ، داعيا لتركيز الجهود على المباراة ، وواعدا بتوفير الدعم اللازم للمنتخب وتلبية جميع متطلباته الأخرى ".

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