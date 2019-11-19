رئيس الوزراء يجري مكالمة هاتفية مع وفد منتخبا الوطني ويحثهم على تحقيق الفوز

2019/11/19 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس مجلس الوزراء عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع وفد المنتخب الوطني لكرة القدم ، في بداية الجلسة الإعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم.

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