عراقجي: خفض الالتزامات النووية مستمر حتى تحقيق مصالحنا

2019/11/19 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن بلاده ستواصل خفض التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي حتى تحقيق المصالح الإيرانية.

وقال عراقجي في تصريح، إن تقليص إيران لالتزاماتها النووية يتم وفق بنود الاتفاق لحفظ مصالح الشعب الإيراني، وان طهران سلكت هذا الطريق بسبب عدم وفاء باقي الأطراف بتعهداتها التي قطعتها لطهران للحفاظ على الاتفاق النووي.

وأشار الى أن بلاده يمكنها الرجوع عن هذه الخطوات في حال رجوع باقي الأطراف الى الاتفاق المبرم عام الفين وخمسة عشر.

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