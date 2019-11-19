وزير الداخلية ينهي حالة ’’الإنذار- ج’’ ويوجه بعودة الدوام الى طبيعته

2019/11/19 | 15:17

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اُطلق سراح الناشطة ماري محمد، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) بعد أيام من تعرضها للاختطاف.

وقال وليد محمد، شقيق ماري، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن “ماري، اُطلِقَ سراحها وهي في المنزل الآن”، دون ذكر المزيد من الت

بغداد اليوم-بغداد

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية، اللواء الركن جعفر البطاط، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، تمكن قطاعات الفرقة الأولى من تحرير طفل مخطوف يبلغ من العمر 11 عاماً بعد ساعة من اختطافه قرب ساحة عقبة بن نافع في منطقة الكرادة.

وذكر ا

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت شرطة محافظة ديالى، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، إلقاء القبض على تسعة مطلوبين وضبطت عجلة محملة بمادة بيض المائدة، غير معروفة المنشأ.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى، العقيد نهاد محمد، في بيان تلقته (بغداد الي

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