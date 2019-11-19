مصرف الرافدين يعلن منح قروض لإنشاء المشاريع السكنية والاستثمارية

2019/11/19 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين ، منح قروض لبناء وانشاء وتأهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه تم تمويل عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين ، الذين ينوون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض، مشيرا الى ان المشاريع التي تم تمويلها هي مجمع بيتي السكني في صلاح الدين ، وفندق رمادة مع اجنحة فندقية في النجف ، ومول تجاري بالكاظمية ، و مجمع الوند السكني في ديالى.

ودعا المصرف المستثمرين والشركات الراغبين بالحصول على التمويل والتسويق المالي لهم ، الى زيارة المصرف لغرض الاطلاع على شروط منح القروض وخدمة للصالح العام.

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