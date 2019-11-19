2019/11/19 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات الامنية العراقية تنهي حالة الانذار في البلاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الامنية العراقية تنهي حالة الانذار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الامنية العراقية تنهي حالة الانذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).