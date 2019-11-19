الدفاع تكشف حقيقة أحداث مدرسة المتميزات في المنصور

2019/11/19 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة ما جرى في مدرسة المتميزات للبنات في منطقة المنصور غربي بغداد.

وقال مدير اعلام الوزارة العميد يحيى رسول في بيان ورد لشفق نيوز "ما جرى يوم امس في منطقة المنصور ببغداد، هو استنجاد اهالي الطلبة بقوات الفرقة السادسة من الجيش العراقي، بعد ان حاول بعض المتظاهرين اقتحام مدرسة المتميزات للبنات".

واضاف رسول انه "ورغم ذلك اتخذنا الاجراء القانوني مع العناصر التي لم تتعامل بشكل مهني، وهم مودعون في التوقيف".

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