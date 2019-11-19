2019/11/19 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الناشطة المدنية ماري محمد يوم الثلاثاء عن اطلاق سراحها من قبل الجهات التي اختطفتها قبل ايام في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال محمد في صفحته الرسمية على الانستغرام، انه تم اعتقالها لغرض التحقيق، ولم تتعرض لأي اذى او اساءة او مساس.

ودعت محمد المتابعين الى عدم تصديق اي شائعات تصدر بشأنها، مؤكدة انها تتمتع بصحة جيدة.

من جهته اكد شقيق ماري في اتصال هاتفي اجرته مع وكالة شفق نيوز خبر اطلاق سراح الاخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق سراح الناشطة المختطفة ماري محمد في بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق سراح الناشطة المختطفة ماري محمد في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).