2019/11/19 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي لوفد المنتخب الوطني: الشعب كله معكم وننتظر منكم الأخبار السارة والفوز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي لوفد المنتخب الوطني: الشعب كله معكم وننتظر منكم الأخبار السارة والفوز) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي لوفد المنتخب الوطني: الشعب كله معكم وننتظر منكم الأخبار السارة والفوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).