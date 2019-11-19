تحذير طبي مخيف من {فراش الريش}

2019/11/19 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حين يخلد الناس إلى النوم، لا يولون اهتماما كبيرا في العادة للمكونات الموجودة داخل الوسادة أو الغطاء، لكن هذا الأمر قد تكون له عواقب صحية خطيرة.

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