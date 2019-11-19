إنهاء حالة الإنذار بمقر وزارة الداخلية

2019/11/19 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري بعودة الدوام الاعتيادي لوحدة مقر الوزارة كافة، وإعادة الامور الى وضعها الطبيعي اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

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