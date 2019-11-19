الرئيس اللبناني يكشف سبب عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة

2019/11/19 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ان الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو ازالة العقبات امام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف.

وأكد عون خلال

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