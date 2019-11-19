2019/11/19 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامراء – خطوة برس القت قيادة عمليات سامراء ،اليوم الثلاثاء، القبض على 7 مطلوبين وفجرت 14 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية خلال عملية تفتيش اجرتها في جزيرة مكيشيفة.وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري لوكالة خطوة برس،إن ” وحدات من قيادة عمليات سامراء وخلال تنفيذها واجب تفتيش في جزيرة مكيشيفة ،القت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات سامراء :القبض على 7 مطلوبين وتفجير 14 عبوة في مكيشيفة وكالة خطوة برس.

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