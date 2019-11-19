رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع السفير الأردني تعزيز العلاقات القضائية والقانونية

2019/11/19 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان،اليوم الثلاثاء،مع السفير الاردني تعزيز العلاقات القضائية والقانونية بين البلدين الشقيقين .

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