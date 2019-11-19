المتحدث باسم العمليات المشتركة يصدر توضيحا بشأن حادث تصادم المنتبسين والطلبة في منطقة المنصور

2019/11/19 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول توضيحا بشأن حادث تصادم المنتبسين والطلبة في منطقة المنصور.

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