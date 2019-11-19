2019/11/19 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس اصدر المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول توضيحا بشأن حادث تصادم المنتبسين والطلبة في منطقة المنصور.وقال رسول في بيان تلقته (خطوة برس) اليوم الثلاثاء، إن ” ماجرى يوم امس في منطقة المنصور ببغداد هو استنجاد اهالي الطلبة بقوات الفرقة السادسة من الجيش العراقي بعد ان حاول بعض المتظاهرين اقتحام مدرسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتحدث باسم العمليات المشتركة يصدر توضيحا بشأن حادث تصادم المنتبسين والطلبة في منطقة المنصور وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم العمليات المشتركة يصدر توضيحا بشأن حادث تصادم المنتبسين والطلبة في منطقة المنصور) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم العمليات المشتركة يصدر توضيحا بشأن حادث تصادم المنتبسين والطلبة في منطقة المنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).