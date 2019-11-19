وزير الداخلية يوجه بعودة الدوام الاعتيادي لوحدة مقر الوزارة كافة

2019/11/19 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، بعودة الدوام الاعتيادي لوحدة مقر الوزارة كافة.

وذكر مكتب الياسري في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الاخير وجه بعودة الدوام الاعتيادي لوحدة مقر الوزارة كافة، وإعادة الامور الى وضعها الطبيعي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وانهاء حالة الانذار في هذه الوحدات".

واضاف البيان ان "هذا التوجيهات تأتي بعد أن قدم منتسبين الوزارة جهودا كبيرة خلال الايام الماضية والعمل على تقديم الخدمات الامنية والخدمية".

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