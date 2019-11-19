تعرف على تفاصيل المكالمة الهاتفية بين عبد المهدي ووفد المنتخب الوطني

2019/11/19 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع وفد المنتخب الوطني لكرة القدم.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى مكالمة هاتفية مع وفد المنتخب الوطني لكرة القدم ، في بداية الجلسة الإعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء".

وأضاف المكتب، أن "رئيس مجلس الوزراء تحدث مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود والمدير الإداري باسل كوركيس والكابتن علاء عبدالزهرة ، ووجه التحية ، بإسمه ونيابة عن مجلس الوزراء ، لجميع اعضاء الوفد واللاعبين ، وحثهم على إكمال الإستعدادات لمباراة اليوم وتحقيق الفوز في مباراته مع نظيره البحريني".

وقال عبد المهدي، خلال المكالمة: "انكم ترفعون علم العراق ورؤوس العراقيين والشعب كله معكم وننتظر منكم الأخبار السارة والفوز وادخال الفرحة لقلوب العراقيين في هذه المباراة مجددا ، داعيا لتركيز الجهود على المباراة ، وواعدا بتوفير الدعم اللازم للمنتخب وتلبية جميع متطلباته الأخرى".

من جانبهم، أعرب رئيس الاتحاد وكابتن المنتخب عن "بالغ الشكر لتواصل رئيس مجلس الوزراء معهم ومتابعته وإطمئنانه على إستعدادهم للمباريات".

وأكدوا "الإصرار على تحقيق الفوز في مباراة اليوم وتحقيق أفضل النتائج ضمن هذه المنافسة المهمة على الصعيدين الآسيوي والعالمي".

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