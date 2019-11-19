عمليات البصرة: ستقوم باعتقال اي شخص يطلق العيارات النارية احتفالاً بفوز المنتخب

2019/11/19 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، انها ستقوم باعتقال اي شخص يطلق العيارات النارية احتفالاً بالفوز المنتخب.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، مع "دعواتنا لمنتخبنا الوطني بالفوز في مباراة اليوم مع المنتخب البحريني ندعو ونوكد على ان قيادة عمليات البصرة سوف تقوم باعتقال اي شخص يطلق العيارات الناريه وسوف يواجه اشد العقوبات حسب القانون".

واضافت، انها "تضع الارقام التاليه للتبليغ عن اي مطلق عيارات ناريه حفاظا على ارواح مواطني البصرة الكرام".

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