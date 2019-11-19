بريطانيا تتبرع بما يقرب عن 400 كتاب في القانون إلى مجلس القضاء الأعلى العراقي

2019/11/19 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السفير البريطاني لدى بغداد، ستيفن هيكي، اليوم الثلاثاء، تبرع المملكة المتحدة بما يقرب عن 400 كتاب في اختصاص القانون إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان.وقال هيكي في تغريدة له، “يسر العمل مع المؤسسة الدولية للمطبوعات القانونية، أذ تبرعت ما يقرب ٤٠٠ كتاب في القانون لرئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي السيد فائق […]

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