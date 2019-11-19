ترامب يتهم زعيمة الديمقراطيين بتغيير النظام الانتخابي لامريكا

2019/11/19 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي، بأنها مجنونة، مشيرا إلى أنها تريد تغيير النظام الانتخابي في البلاد، خوفا من

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