هيئة النزاهة: صدور أوامر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي وعدد من النواب والمسؤولين

2019/11/19 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هيئة النزاهة

كشفت هيئة النزاهة عن صدور أوامر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار.

وأكدت الهيئة في بيان، اصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق وستة موظفين آخرين وفق المادة السادسة من قانون استغلال الشواطئ، لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر.

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