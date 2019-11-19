عبد المهدي يوجه رسالة للمنتخب العراقي قبل مباراة اليوم

2019/11/19 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، المنتخب الوطني على إكمال الإستعدادات لمباراة اليوم، داعيا اياه الى تركيز الجهود على المباراة....

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