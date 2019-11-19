صورة قديمة من حفل زفاف بشرى تحدث ضجة.. وهي ترد: “كنت مستنية البوفيه”!

2019/11/19 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوجئت الفنانة بشرى بانتشار كوميكس لها أثناء حفلة زفافها ظهر فيه عمرو دياب وهو يقوم بالغناء لها، بينما يقوم الفنان أحمد حلمي بالتطبيل، وهو ما دعاها لنشر الكوميكس عبر صفحتها بإنستغرام.

وظهرت بشرى بالصورة مع عمرو دياب وأحمد حلمي وهي حزينة يوم حفلة زفافها، حيث كتب عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “عمرو دياب بيغنلها وأحمد حلمي بيطبلها وهي النكد في دمها”.

وعلقت بشرى على الكوميكس قائلة: “كنت مهبطة وضغطي واطي وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه معرفش إيه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولي في آخر ساعتين، رغم إن عمر الصورة دي ٩ سنين من تاريخ يوم فرحي عام ٢٠١٠… بس ملعوبة”.

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