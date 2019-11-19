بالفيديو – ماذا حدث مع بسمة بوسيل وأصيبت بجرح خلال إجازتها؟ شاهدوها

2019/11/19 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” فيديو جديد لمصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل لفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت في المقطع المصور وهي تقف وسط الطيور في إحدى الساحات في مدينة ميلانو الإيطالية وقامت بملاعبتها قبل أن يقوم أحدها بنقرها في يدها.

وأشارت إلى أنها تعرضت لجرح وقالت: “عورتني” وبدا أنها تشعر بالألم.



وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 40 ألف مشاهدة.

ويذكر أن المصممة أثارت الاهتمام في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات صورة التقطت لها في المكان نفسه ولاحظ الكثيرون أنها خسرت الكثير من وزنها وهو ما ركز عليه عدد كبير من التعليقات.

وحققت من خلالها أكثر من 109 آلاف إعجاب.



ويشار إلى أن زوجها الفنان تامر حسني أشعل المواقع مؤخراً بعد انتشار فيديو وهة يرقص معهافي سهرة خاصة على أنغام أغنيته “يا بنت الإيه”.

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