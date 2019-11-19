إبراهيم ابراش - شرعنة الاستيطان شرعنة للاحتلال وانقلاب على الشرعية الدولية

2019/11/19 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_ابراش بالرغم من وقاحة واستفزاز تصريح وزير الخارجية الأمريكية جورج بومبيو يوم أمس الثامن عشر من نوفمبر حول شرعية المستوطنات والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ،فإن هذه الخطوة لم تخرج عن سياق السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي منذ بداية الصراع وهي سياسة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية ، لأن الاعتراف بالمستوطنات والاستيطان يعني شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أو عد......

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