محافظ النجف يوقف تعيينات الكهرباء لوجود

2019/11/19 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اوقف محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، الامر الاداري الخاص بتعيين ١٢٤ شخصا ضمن ملاك كهرباء النجف بصفة عقد، لوجود شبهات حول وجود

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