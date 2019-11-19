2019/11/19 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف النهار.. تأجيل جلسة البرلمان اللبنانى لعدم اكتمال النصاب.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منزلا بجبل ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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