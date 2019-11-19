المنتجات النفطية توضح حقيقة فرض ضغوط سياسية عليها بتعيين مدير هيأة التفتيش

2019/11/19 | 17:20

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت شركة توزيع المنتجات النفطية، الثلاثاء (19 تشرين الثاني، 2019) توضيحا بشأن حقيقة فرض ضغوط...





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