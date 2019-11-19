الحلبوسي يجتمع برؤساء الكتل النيابية واللجان في منزله قبيل انعقاد الجلسة

2019/11/19 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتمع برؤساء الكتل النيابية واللجان في منزله قبيل التوجه إلى مبنى البرلمان لانعقاد جلسة اليوم.

وذكر المصدر لـ "الغد برس" أن " منزل الحلبوسي شهد اجتماعاً لرؤساء الكتل واللجان النيابية مع رئيس البرلمان قبيل موعد جلسة اليوم".

ومن المفترض أن تعقد جلسة البرلمان في الساعة السادسة من مساء اليوم.

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