الاتحاد العراقي لكرة القدم يكشف حقيقة صدور عقوبة بحق لاعب المنتخب صفاء هادي

2019/11/19 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ الغد برس:

نفى نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم علي جبار، اليوم الثلاثاء، وجود أي عقوبة بحق لاعب منتخبنا صفاء هادي من قبل الاتحاد الدولي أو الاتحاد الآسيوي.

وأكد جبار في تصريح خص به "الغد برس"، أنه " لا توجد أي عقوبة بحق لاعب منتخبنا الوطني صفاء هادي".

وكان هادي قد ارتدى "كمّامة" بعد تسجيل منتخبنا الوطني هدف التقدم على المنتخب الإيراني في المباراة الماضية من التصفيات الآسيوية المزدوجة.

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