اليعقوبي: ندعو لإجراء استفتاء جديد على دستور يعتمد أساس المواطنة في الحقوق والواجبات

2019/11/19 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، بيانا بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة في العراق.

وقال اليعقوبي، إن الحديث عن إجراء تعديلات في الدستور، وعدم تعديل دستور عام الفين وخمسة بعد كتابته بشكل فوري، يدل على عدم وجود إرادة موحدة وصادقة، مشددا على ضرورة أن تكون مطالب الجماهير هي إجراء استفتاء على دستور جديد يأخذ بنظر الاعتبار إيجابيات الدستور الحالي، ويعتمد أساس المواطنة في الحقوق والواجبات.

واشار الى أن الدستور الحالي جرى التصويت عليه عام الفين وخمسة، وهذا يعني ان أربعة عشر جيلا بلغ سن التصويت وهم غير ملزمين بالدستور الحالي، ويضاف لهم من لم يصوّت اصلاً على الدستور في حينه، ومجموع هؤلاء يزيد على نصف تعداد الشعب، مضيفا أن الدستور الحالي كُتب انطلاقاً من عقدة الخوف من الماضي، والجميع يريد دستوراً ينظر الى الحاضر والمستقبل ويضمن عدم عودة الدكتاتورية.

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