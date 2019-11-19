العبادي يكشف عن شرطه الخاص ازاء التوقيع على اتفاق الكتل السياسية

2019/11/19 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- كشف رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف نصر حيدر العبادي، الثلاثاء، عن شرطه الخاص ازاء التوقيع على اتفاق الكتل السياسية.وقال العبادي في تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان “موقفنا ثابت ولم يتغير، ووقعنا على اتفاق الكتل في (18 تشرين الثاني 2019) بشرط قيام حكومة جديدة، ونحن مصرون على استجواب الحكومة ...

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