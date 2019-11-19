وزارة الداخلية تعلن إنهاء حالة الإنذار القصوى

2019/11/19 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير ياسين الياسري وجه بعودة الدوام الاعتيادي لوحدة مقر الوزارة كافة وإنهاء حالة الإنذار القصوى "ج" اعتباراً

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